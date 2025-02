Začenja se v Velenju, v soboto veliki derbi

Z obračunom med Gorenjem Velenjem in Ivančno Gorico se bo danes začel 20. krog rokometne lige NLB. V ospredju bo sobotni derbi v Celju, kjer se bo vodilna ekipa lige pomerila s Slovanom. Ekipi na prvem in drugem mestu ločijo tri točke. Krka bo pred tem v dolenjskem derbiju gostila Trimo Trebnje.

V Zlatorogu se bo v soboto odvil derbi med Celjani in Slovanom. Prva tekma se je končala z rezultatom 23:23, v domačih vrstah je blestel Leon Ljevar z desetimi zadetki, v gostujočih je bil enako učinkovit Andraž Makuc. "Pred nami je težka tekma, pravi derbi na igrišču in tribunah Zlatoroga. Zavedamo se pomembnosti obračuna, saj lahko ob morebitni zmagi ali neodločenem izidu končamo prvi del na prvem mestu. Vendar ne čutimo nobenega pritiska, z jasno razdeljenimi vlogami in dobro analizo nasprotnika. V prvi tekmi smo pokazali pravi karakter, se vrnili iz praktično izgubljenega položaja in na koncu iztržili točko. Zagotovo ne smemo obupati, četudi bi se tokrat znašli v rezultatskem zaostanku. Želimo se dobro postaviti v obrambi, ki nam bi tudi lahko prinesla kakšen lahek zadetek. Zavedamo se tudi prednosti Slovana, imajo zelo raznoliko ekipo, dolgo klop in premorejo več izkušenj. Ob tej priložnosti vabim vse ljubitelje celjskega rokometa, da se nam pridružijo v Zlatorogu in nam pomagajo v lovu na zmago," je pred tekmo dejal Makuc.

"Na prvi medsebojni tekmi smo naredili veliko preveč tehničnih napak. Če bomo to popravili, sem prepričan, da lahko v Celju vknjižimo dve točki," pa je na drugi strani dejal Leon Ljevar. "V naši slačilnici vlada izjemno vzdušje, vsi smo osredotočeni na to, kar moramo narediti. Seveda je vedno dobro, da obstajajo takšni obračuni, močnejši in ki pritegnejo veliko število gledalcev. Napetosti ni čutiti, bo pa verjetno na dan tekme več naboja kot običajno," je še dodal Hrvat.

