Ribničani v vročem zaključku strli Koprčane, Trebanjci do visoke zmage

Trebanjci so prišli do druge zmage. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Na edini sobotni tekmi drugega kroga nove sezone lige NLB so rokometaši Ribnice v dramatični končnici za gol premagali Koper in vknjižili prvo zmago sezone. V petek so člani Trima iz Trebnjega na gostovanju v Krškem prišli do visoke zmage z 39:23 in ostali stoodstotni. Pri dveh zmagah je tudi Urbanscape Loka, ki je v petek premagala Dobovo.