Trebanjci boljši od Dobove

Trimo je prišel do desete zmage v sezoni.

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Do konca prvega dela lige NLB preostaja le še sedem krogov, v katerih se bo odvijal še srdit boj za uvrstitev med najboljšo šesterico in pot v ligo za prvaka. Tekmovanje se je s tekmama 16. kroga ta petek nadaljevalo v Trebnjem in Slovenj Gradcu. Trimo je bil boljši od Dobove, Slovenj Gradec je v sosedskem obračunu z lestvice ugnal Loko.