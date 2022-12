Trimo za 11. zmago dal 39 golov, Gorenje za 10. kar 42

Rokometaši iz Trebnjega so na uvodni tekmi 13. kroga osvojili načrtovani točki, odpor Ljubljančanov pa so zlomili šele v končnici dvoboja. Do 55. minute je bila tekma enakovredna in izenačena. Pri izidu 34:34 je domači trener Uroš Zorman zahteval minuto odmora, njegovi varovanci pa so po golih Miodraga Ćorsovića in Lovra Viščka v 56. minuti povedli s 36:34. V prelomnih trenutkih dvoboja kljub stalnemu pritisku tekmecev iz Ljubljane niso zapravili lepega kapitala, na koncu so osvojili načrtovani točki.

V domači ekipi so bili najbolj učinkovita Vid Miklavec, Filip Glavaš in Miodrag Ćorsović, ki so dosegli po šest golov. V gostujoči je Aleksa Tufegdžić dosegel osem, Stefan Ranisavljević in Robert Sankovič pa po šest zadetkov.

Rokometaši iz Velenja so na Dolenjskem dosegli deseto zmago. Izbranci trenerja Zorana Jovičića so temelje za zmago postavili v prvi polovici tekme, ko so si po igri visokega ritma priigrali neulovljivo prednost dvanajstih golov (24:12). V drugem polčasu njihova prevlada na terenu ni bila več tako izrazita, a tudi njihova vnema na igrišču zaradi prevelike kakovostne razlike ni bila več na ravni prve polovice tekme.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Urban Pipp z osmimi in Tarik Mlivić s petimi goli, v domači pa Domen Košir sedmimi in Marko Marojević s štirimi zadetki.

V ligi NLB bo po tem krogu napočil skoraj dvomesečni premor zaradi januarskega svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem.

Liga NLB, 13. krog

Petek, 16. december:

Sobota, 17. december:

Nedelja, 18. december:

Lestvica: