Celjani ne želijo novega spodrsljaja

Liga NLB se podaja v drugo polovico rednega dela tekmovanja. 12. krog se bo začel s tekmo med Rikom Ribnico in Krko, kar bo tudi osrednji obračun kroga. Zatem si bodo nasproti stali še rokometaši Jeruzalema Ormoža in Celja Pivovarne Laško, ki so v prejšnjem krogu izgubili s Krškim.