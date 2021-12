Celjani pričakujejo Dobovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so z 21 točkami vodilna ekipa lige NLB.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nov konec tedna prinaša nove obračune lige NLB. Najprej bosta na sporedu dvoboja v Celju in Škofji Loki. 12. krog se bo začel s petkovima tekmama med Urbanscapom Loko in Koprom ter Celjem Pivovarno Laško in Dobovo. Oba obračuna se bosta začela ob 18.00.