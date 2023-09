Ormožani sezono odprli z zmago v Dobovi

Rokometaši ormoškega Jeruzalema so v uvodnem krogu lige NLB v gosteh premagali Dobovo z 29:20 (13:8). V soboto bo na sporedu še šest tekem uvodnega kroga, osrednja pa bo v dvorani Zlatorog, kjer se bosta pomerila Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje. Drugi pari so Gorenje Velenje - Škofljica, Krka - Urbanscape Loka, Ljubljana - Koper, Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica in Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan.

Premierna tekma v elitnem ligaškem rokometnem tekmovanju na slovenskih tleh v sezoni 2023/24 se je končala z zmagoslavjem gostov iz Prlekije.

Izbranci gostujočega trenerja Saše Prapotnika so le v začetku imeli nekaj težav s Posavci, sredi prve polovice tekme pa so si že priigrali tri gole prednosti (7:4). Za prvo vodstvo s petimi zadetki prednosti (12:7) je poskrbel letošnja okrepitev Tadej Sok, identična razlika je bila tudi ob odhodu na veliki odmor (13:8). V drugem polčasu se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, Ormožani so bili za razred boljši od gostiteljev.

Najvišjo prednost so si priigrali v končnici dvoboja, ko so dvakrat povedli za enajst golov (28:17 in 29:18). V gostujoči zasedbi sta bila najbolj učinkovita Martin Hebar z desetimi in Sok s sedmimi goli, medtem ko je vratar Filip Ranfl zbral enajst obramb. V domači ekipi sta Denis Ferenčak in Marko Abramović dosegla po štiri zadetke.

Ormoška zasedba bo v naslednjem krogu gostila Slovenj Gradec, ekipa iz Dobove pa bo gostovala v Škofljici.

Liga NLB, 1. krog:

Petek, 8. september:

Sobota, 9. september:

