Celjanom prva lovorika v novi sezoni

Celjani so osvojili superpokalni naslov. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so letošnji zmagovalci slovenskega superpokala, potem ko so danes v Ormožu premagali domači Jeruzalem z 31:22 (15:15).

Prvo dejanje v sezoni 2023/24 se je končalo z zmagoslavjem rokometašev iz mesta grofov, ki so osmič zmagali na slovenskem superpokalu. Štiri naslove so doslej osvojili igralci velenjskega Gorenja, po enkrat pa Kopra in novomeške Krke.

