V živo: Slovenci po prvem polčasu v Srbiji v še večjih težavah

V Srbijo je selektor Zorman popeljal 18 igralcev. V domovini so ostali Tadej Kljun, Miha Kavčič, Miljan Vujović in poškodovani Staš Skube, so sporočili iz RZS. Danes sta izven šestnajsterice ostala še Tilen Kodrin in Urh Kastelic, za razliko od srečanja v Celju pa je priložnost dobil Domen Makuc.

Slovenci so dobro odprli srečanje, hitro so povedli z 2:0 in v slovenski tabor vnesli nekaj optimizma. A Srbi so hitro zbrali, četa Uroša Zormana pa je nato spet napravila nekaj napak, ki so jih Srbi kaznovali. V enajsti minuti so gostitelji prvič na obračunu povedli (5:4), nato pa so Srbi po napaki Slovenije zadeli še prazen gol in povedli z dvema goloma prednosti. Tako kot v Celju so tudi v Kragujevcu Slovenci zapravljali velike priložnosti, za nameček pa se je razbranil še srbski vratar Dejan Milosavljev, ki je med drugim zaustavil sedemmetrovko Mihe Zarabca in protinapad Makuca. Skupaj pa je v prvem polčasu zbral osem obramb. Na drugi strani je Slovence pred še višjim zaostankom reševal Klemen Ferlin (6 obramb).

Klemen Ferlin je v prvem polčasu nekajkrat vrhunsko posredoval. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Srbi so tako v zaključku prvega polčasa brez večjih težav nadzorovali potek srečanja, na odmor pa so se podali s prednostjo 10:8. Za razliko od tekme v Celju sta bili obe ekipi v Kragujevcu v prvem polčasu veliko manj napadalno razpoloženi. V slovenskem dresu sta po dva zadetka v prvih 30 minutah dosegla Blaž Janc in Dean Bombač.

Zmagovalec slovensko-srbskega obračuna se bo uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.

Kvalifikacije za SP 2023, povratna tekma: Sobota, 16. april 2022, Kragujevac:

Srbija : Slovenija 10:8* (10:8) /34:31/ *tekma se je začela ob 18.00 // izid prve tekme

