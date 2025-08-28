Krka po drugi rokometni superpokal, Grosist Slovan po prvega

Začetek nove slovenske klubske rokometne sezone se bo začel v soboto tekmo superpokala, ki ga bo prvič v zgodovini gostil Črnomelj. Obračun LL Grosista Slovana in Krke v dvorani tamkajšnje osnovne šole bo na sporedu ob 19. uri, so sporočili iz slovenske zveze.

Krka je v edinem nastopu leta 2018 v domači dvorani Marof prestižno lovoriko tudi osvojila, medtem ko se bo LL Grosist Slovan po premiernem pokalnem in državnem naslovu v minuli sezoni sedaj prvič potegoval še za superpokalno lovoriko.

"V primerjavi s Slovanom smo mi razbremenjeni. Tekmeci zagotovo imajo imperativ, da zmagajo. Mi nismo v vlogi favorita in tedaj smo najbolj nevarni proti vsakomur. Morda je to naša prednost," je recept za novomeški uspeh razkril Mirko Skoko, trener dolenjskega prvoligaša.

Na drugi strani pa trener ljubljanskega kluba Uroš Zorman ve, da so njegovi varovanci favoriti te tekma, a opozarja, da bo odločala zbranost na eni sami tekmi: "Pred nami je boj za prvo lovoriko, o kateri odloča ena sama tekma, en dan. V dvoboj bo treba vstopiti z vsemi močmi in skušati osvojiti ta naslov."

Od leta 2007, ko je super pokal potekal prvič, je bilo izpeljanih 14 dvobojev. Zasedba Celja Pivovarne Laško je bila najboljša osemkrat (2007, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2023), štiri naslove je osvojilo Gorenje Velenje (2009, 2011, 2012, 2022), po enega pa poleg Krke še Cimos Koper (2008).

Tekmo bo ekskluzivno prenašal RZSTV, nova uradna platforma Rokometne zveze Slovenije, ki bo v novi sezoni prenašala vse slovenske tekme v članski kategoriji ter tudi že del dvobojev tekmovanj mlajših.

