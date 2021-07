Krimovke začele priprave. Kdo je bil prisoten, kdo pa še pride?

Ekipi se bodo po končanih olimpijskih igrah pridružile štiri krimovke, ki v Tokiu zastopajo barve svojih držav – Oceane Sercien Ugolin, Matea Pletikosić, Barbara Elisabeth Arenhart in Allison Puneau. Harma Van Kreij bo pripotovala v Ljubljano konec tedna. Kapetanka Nina Žabjek nadaljuje z rehabilitacijo, kmalu pridejo na vrsto treningi z žogo, tako da bo nared jeseni, ko se ekipi priključi tudi Valentina Klemenčič. Kot zadnja se bo na igrišče vrnila Ema Abina.

Foto: Krim Mercator

Trener Bregar: Imamo visoke cilje

Uroš Bregar, trener RK Krim Mercator: "Vseskozi sem v pogonu, razmišljam o prihajajoči sezoni, o spremembah in prilagoditvah v ekipi, ki jo imamo na voljo v tej sezoni. Čaka nas veliko dela. Uvodni del je namenjen vpogledu, v kakšnem stanju so igralke prišle s počitnic. Tudi zato smo začeli prej, da odpravimo vse pomanjkljivosti in maksimalno pripravljeni pričakamo prvo tekmo. Kar se tiče ciljev, imamo vsi visoke. Naša naloga je, da se pokažemo še v boljši luči, kot preteklo sezono. Zanimajo me le točke in pogled na lestvico – višje v skupini kot bomo, lažje tekmice nas čakajo v nadaljevanju."

Foto: Krim Mercator

Nina Žabjek, kapetanka RK Krim Mercator: "Igralke komaj čakamo na tekmovalni ritem, saj imamo vse raje igro, kot same priprave na sezono. Cilji so zastavljeni visoko in zavedamo se, da se mora poklopiti več dejavnikov, da jih tudi dosežemo. Kar smo se v pretekli sezoni naučile je, da se ne smemo nikoli predati. Motivacije ne manjka niti pred pričetkom nove sezone, v kateri vsekakor želimo premagati čim več tekmic, morda koga tudi presenetiti, kot smo lani CSKA."

Andrea Lekić, rokometašica RK Krim Mercator: "Občutki desetletje kasneje biti spet v Ljubljani so odlični. Res sem vesela, da sem tukaj. Začeli smo s kondicijskim delom priprav, nato pride na vrsto taktika. Cilji strokovnega vodstva so visoki, kar je tudi prav. Zavedam se, da je skupina težka, a če želiš priti na vrh, ne moreš izbirati poti. Najbolj se veselim težkih tekmic, vsi iščemo takšne tekme, dobre so za napredek ekipe, za publiko. Največji izziv mi predstavlja Györ."

Foto: Krim Mercator