Krimovke prvič v sezoni proti danskemu Esbjergu

Danske rokometašice so s točko več v skupini A na šestem mestu, le mesto pred krimovkami, zato bo tekma pomembna v boju za šesto mesto, ki še prinaša izločilne boje.

Tekmice so leto 2021 začele bolj uspešno od ljubljanskih rokometašic, saj so z dveh dvobojev vknjižile neodločen izid proti norveškemu Kristiansandu ter zmago nad madžarskim Ferencvarosem. Krimovke so odščipnile točko Bietigheimu, a klonile proti Metzu.

Zadnji medsebojni obračun so nedeljske tekmice odigrale novembra 2016, ko so bile s 27:22 boljše krimovke. V danski ekipi sta v sezoni 2020/21 najnevarnejši 25-letna desna zunanja Mette Tranborg, ki je v statistiko vpisala že 45 zadetkov, ter dve leti starejša srednja zunanja Sonja Frey s štirimi zadetki manj.

Najuspešnejša strelka pri krimovkah je leva zunanja Samara Da Silva Vieira s 46 zadetki, samo zadetek manj je na desetih tekmah vknjižila srebrna z zadnjega prvenstva, Oceane Sercien Ugolin.

"Naša naloga je, da ne ponovimo napak s tekme proti Metzu. Potrebna bo čvrsta obramba. Doseči moramo čim več lahkih zadetkov. Ustaviti bomo morali njihovo zunanjo linijo in ponoviti igro z drugega polčasa tekme proti Nemkam in Rusinjam. Če bomo igrale tako, lahko presenetimo," je na tiskovni konferenci dejala Da Silva Vieira.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener krimovk Uroš Bregar pa upa na nadaljevanje boljših iger na gostovanjih, kjer so v letošnji sezoni Krimovke zbrale več točk kot na domačem igrišču.

"Novo gostovanje prinaša nove priložnosti. Bolje igramo na gostovanjih, kar me pred potjo na Dansko veseli. Skandinavski rokomet temelji na hitrem prenosu žoge in protinapadih, kar pomeni, da se bomo morali hitro vračati. Ključna bo znova obramba. Potrebna bo tudi učinkovita realizacija. Verjamemo v to, da bomo pokazali boljši obraz kot doma," je prepričan Bregar.

Na lestvici skupine A vodi ruski Rostov s 15 točkami. Sledita Metz in Ferencvaros z 12. Bukarešta in Kristiansand imata 11 oziroma 10 točk, v boju za šesto mesto pa so Esbjerg s šestimi, Krim s petimi in Bietigheim s tremi točkami.