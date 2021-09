Krimovke bodo gostile eno najboljših ekip zadnjih let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto ob 18. uri v Stožicah čaka tekma 2. kroga lige prvakinj. Po porazu na Švedskem proti Sävehofu (28:29) bodo izbranke Uroša Bregarja gostile eno najboljših ekip zadnjih let, madžarski Györ.

Krim, ki si želi ob 20-letnici prvega evropskega naslova znova poseči med najboljše, ima pred sabo novo težko nalogo, saj je Györ zmagovalec lige prvakinj v letih 2013, 2014, 2017, 2018 in 2019, v letih 2009, 2012 in 2016 je bil finalist, v prejšnji sezoni pa je bil tretji. V uvodnem krogu so Madžarke s 35:29 ugnale branilca naslova Vipers Kristiansand, pri čemer je s sedmimi goli izstopala Viktoria Lukacs.

"K nam prihaja res kakovostna ekipa. Naša prva naloga bo, da ponovimo obrambo iz prvih 15 minut s prve tekme, ki je bila res dobra, da poskusimo zdržati dlje na višji ravni." Foto: Guliverimage

"K nam prihaja res kakovostna ekipa. Naša prva naloga bo, da ponovimo obrambo iz prvih 15 minut s prve tekme, ki je bila res dobra, da poskusimo zdržati dlje na višji ravni, da poskušamo ustaviti zunanji igralki Veronico Kristiansen in Stine Oftedal ter tudi levoroko Korejko Eun Hee Ryu. Tako nas zagotovo čaka precej dela v obrambi, medtem ko moramo biti v napadu precej bolj razigrani, saj smo na Švedskem v tem delu igrali zelo slabo," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Bregar in poudaril, da je bilo pet doseženih zadetkov z razdalje odločno premalo.

Dodal je, da imajo nekaj zdravstvenih težav, a naj bi bile vse igralke nared do tekme, na kateri bodo poskušali odpraviti napake iz uvoda sezone. "Mogoče je Györ favorit, toda mi moramo pokazati in dokazati, kaj je naš cilj," je odločen Krimov strateg. Kljub porazu na Švedskem meni, da gre vseeno zgodba v pravo smer.

"Na gostovanju pri Sävehofu je bila ekipa prvič v sezoni popolna. Toda to ni opravičilo, saj smo tudi v pripravah brez določenih igralk dobro igrali. Vsi smo se 'stresli' po tem porazu, škoda, da se je to moralo zgoditi. Gre pa na treningih v pravo smer in želim si, da bi stroj čim prej stekel tako, kot mora," je še dejal Bregar.

Dragana Cvijić Foto: Sportida

Dragana Cvijić verjame, da se takšna tekma kot na Švedskem ne bo več zgodila

Krožna napadalka Dragana Cvijić, ki je kot ena odmevnih letošnjih okrepitev eden ključnih členov v ambiciozni Krimovi zgodbi, verjame, da se takšna tekma kot na Švedskem ne bo več zgodila. "Verjamem, da bomo proti Györu popravili tisto, kar je bilo slabo proti Sävehofu. Res pa je, da če nisi stoodstoten, lahko vsak premaga vsakega. Vsaka tekma je zato izziv, tudi v slovenski ligi," je dejala izkušena Cvijićeva.

Sobotno tekmo, na kateri bodo lahko tudi gledalci ob pogojih PCT (možno bo tudi testiranje pred dvorano za 10 evrov), bosta sodila Hrvata Dalibor Jurinović in Marko Mrvica.

Se je pa Krim pridružil tudi kampanji za otroke, ki so zboleli za rakom, tako da bo septembra ljubljanski kolektiv obravan v zlato.