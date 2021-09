Krimovke pred prvo evropsko oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnjem zaključnem turnirju lige prvakinj v Budimpešti so smetano pobrale rokometašice Vipersa iz Kristiansanda, ki jih mnogi uvrščajo v najožji krog favoritinj tudi v sezoni 2021/22. Najresnejša kandidata za končno zmago sta Györ in CSKA Moskva, visoko kotirajo še Rostov-Don, Ferencvaros in Bukarešta, po dolgem času pa tudi Krim Mercator.

V ligi prvakinj bo tudi v tej sezoni nastopalo nekaj legionark. Ana Gros, ki je v zadnjih sedmih letih prikazala blesteče predstave v dresih francoskega Metza in Bresta, bo v tej sezoni branila barve moskovskega CSKA. Elizabeth Omoregie in Barbara Lazović sta članici zelo kakovostne Bukarešte, v elitnem ženskem klubskem tekmovanju pa bo nastopila tudi slovenska reprezentantka Nina Zulić, zunanja igralka turškega Kastamonuja.

V prvem delu tekmovanja se bodo ekipe v skupinskem delu pomerile po dvokrožnem sistemu, nato nastopijo tekme na izpadanje. Po dve najboljši ekipi iz obeh skupin si bosta zagotovili nastop v četrtfinalu, ekipe, razvrščene od tretjega do šestega mesta, pa v osmini finala. Na zaključnem turnirju bodo nastopile vse štiri zmagovalke četrtfinalnih obračunov, najprestižnejše tekme bodo - tako kot v preteklih letih - 4. in 5. junija 2022 v dvorani Laszlo Papp v Budimpešti.