Kdo bo stopil na rokometni evropski prestol?

Lani so se naslova najboljših presenetljivo veselili rokometaši Montepellierja.

V senci nogometne lige prvakov se bo ta konec tedna odvil tudi zaključni turnir četverice v najelitnejšem rokometnem evropskem tekmovanju. Osrednja dvorana v Kölnu bo danes in jutr prizorišče jubilejnega desetega zaključnega turnirja lige prvakov v rokometu. V polfinalu se bosta danes srečala Veszprem in Vive Kielce (15.15) ter Barcelona in Vardar Skopje (18.00).