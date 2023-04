Kar nekaj krimovk je podaljšalo pogodbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barbara Lazović, Tjaša Stanko, Daria Dmitrieva, Barbara Arenhart, Alja Varagić in Ema Abina so podaljšale sodelovanje z rokometno ekipo Krima Mercatorja, so sporočili iz ljubljanske zasedbe.