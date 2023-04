Krimovke pospešeno krepijo ekipo

Pri slovenskih rokometnih prvakinjah v Krim Mercatorju še naprej iščejo okrepitve za novo sezono. V Ljubljano se bo poleg Nine Zulić in Maje Vojnovič v prihodnji sezoni vrnila še ena nekdanja Krimova rokometašica, so danes sporočili iz Krima. Na položaju levega krila bo Dragan Adžić lahko računal na izkušeno Tamaro Mavsar, s katero so sklenili sodelovanje do leta 2024.