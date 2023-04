V Krim se vrača slovenska reprezentantka

"Zelo sem vesela, da bom po nekaj letih igranja v tujini kariero nadaljevala doma. V klubu s tradicijo in vselej visokimi cilji. Moje ambicije in pričakovanja so visoka in verjamem, da jih skupaj lahko dosežemo," je povedala Nina Zulić. Zadnje tri sezone je igrala na tujem v Turčiji in Romuniji, sicer pa je del članske zasedbe Krimove družine postala že leta 2012. Evropski klubski odri ji zato niso prav nič tuji. V modrem dresu je v elitni ligi prvakinj dosegla že 124 zadetkov, zagotovo pa bo svojo bero v prihodnji sezoni še povečala.

Otroku ljubljanskega kluba pa je dobro poznana tudi evropska in svetovna reprezentančna scena. Dvainsedemdesetletna Ljubljančanka je bila del izbrane vrste na zadnjih štirih prvenstvih stare celine in zadnjih treh mundialih. V svoji statistiki ima trenutno 73 uradnih reprezentančnih tekem, s čimer zaseda 23. mesto po številu nastopov za Slovenijo, ob tem pa je dosegla še 183 golov.

Serijske slovenske rokometne prvakinje so 26. marca končale nastope v evropski ligi prvakinj v sezoni 2022/23. Po zmagi na prvi tekmi v Ljubljani z 29:24 so povratni tekmi za uvrstitev v četrtfinale v Bukarešti izgubile proti romunskemu Rapidu s 24:30.