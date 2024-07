28-letni rokometaš, ki je doslej igral v domačem Celju, beloruskem Meškovu iz Bresta, španskem Sinfinu in nemškem Göppingenu, se s sezono 2024/25 vrača na rodna tla. "Glede na to, da imamo s klubom enake ambicije za prihodnjo sezono, odločitev za Slovan ni bila težka. V karieri sem imel vedno visoke cilje in ko so mi predstavili, kakšna ekipa se oblikuje v Ljubljani, nisem veliko razmišljal. Po letih tujine je vedno lepo priti domov. Komaj že čakam, da se začnemo pripravljati na novo sezono," je ob podpisu enoletne pogodbe za klubsko spletno stran povedal srednji zunanji igralec. Dodaja, da sta ga prepričala vizija ljubljanskega kluba in sodelovanje z Urošem Zormanom.

Pričakovanja so seveda visoka, dodaja 191 centimetrov visok in 92 kilogramov težak igralec: "Pričakujem zelo zanimivo sezono sploh v zadnjih mesecih, saj nov sistem tekmovanja prinaša končnico, ki bo zanimiva tako za gledalce kot za klube. Slovan vidim v bojih za najvišja mesta."

Malus je sicer doslej odigral tudi 11 tekem za slovensko izbrano vrsto.

Preberite še: