Ivan Slišković se iz Celja seli k nemškemu Göppingenu,

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaš Ivan Slišković se iz vrst slovenskih prvakov, Celja Pivovarne Laško, seli k nemškemu Göppingenu, kateremu je obljubil dveletno zvestobo," so danes sporočili iz celjskega kluba.

Slišković je v Celju tem nastopal v sezonah 2013/14 in 2014/15, ko so ga odlične igre v celjskem dresu pripeljale do izjemne pogodbe pri madžarskem Veszpremu. Tam ga je že kmalu po prihodu doletela velika smola, najprej poškodba kolena, nato pa je zbolel za mononukleozo, ki ga je z igrišč umaknila za dolgo časa.

Veszprem je po dveh sezonah poiskal druge rešitve ter se s Sliškovićem Ivanom razšel, celjski klub pa mu je ponudil možnost, da se znova vrne na uspešna rokometna pota. Obstajala je tudi možnost, da bi Slišković kariero nadaljeval v mestu ob Savinji, a je sprejel mamljivo ponudbo nemškega prvoligaša in se po skupno 111 nastopih in 389 doseženih zadetkih, poslavlja od rumeno modrega dresa.