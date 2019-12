Gorenje izgublja hrvaškega reprezentanta

Hrvaški rokometaš Vlado Matanović bo po koncu sezone zapustil Gorenje in kariero nadaljeval pri Zagrebu, so sporočili iz velenjskega kluba.

Na Reki rojeni Vlado Matanović je v Šaleško dolino prišel pred sezono 2018/19, v tem obdobju pa se je izoblikoval v enega najbolj pomembnih igralcev. Štiriindvajsetletnik je v dresu Gorenja zaigral na 59 tekmah in zabil 187 golov, zavoljo dobrih predstav pa ga je selektor hrvaške reprezentance Lino Červar uvrstil na svoj širši seznam za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

Gorenje valilnica nadarjenih igralcev

Vlado Matanović se zahvaljuje trenerju, vodstvu in soigralcem Gorenja. Foto: Jurij Vodušek/Sportida "Znova se je pokazalo, da je rokometni klub Gorenje Velenje dobra valilnica nadarjenih igralcev. Vesel sem za Vlada, da so se uresničile njegove otroške želje in da je prišel do praga članske reprezentance Hrvaške ter posledično prejel tudi poziv iz Zagreba. Vlado je prišel v Slovenijo kot precej neuveljavljen igralec in naredil v letu in pol velik preskok," je dejal športni direktor Janez Gams.

"Prihod v Velenje je najboljša poteza v moji karieri. Dvignil sem se na višjo raven, ki je nisem pričakoval. Zahvala za to gre trenerju, vodstvu in vsem soigralcem. Menim tudi, da je prestop v Zagreb pravi korak za naprej in veselim se že novih izzivov," je dodal Matanović.

Velenjska ekipa se je prebila v skupinski del pokala EHF. V drugem delu sezone jo čakajo obračuni z nemškim Magdeburgom, francoskim Nantesom in španskim Ademarjem iz Leona.