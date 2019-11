Velenjčane čakajo v Evropi atraktivni tekmeci

Po današnjem žrebu na Dunaju so znani tekmeci velenjskega Gorenja v skupinskem delu rokometnega pokala EHF. Slovenski pokalni prvak bo igral v skupini C, v njej pa so še nemški Magdeburg, francoski Nantes in španski Ademar Leon.

Drugo najmočnejše klubsko tekmovanje na evropskih tleh se bo pričelo 8. februarja prihodnje leto, končalo pa 29. marca. Prve četrtfinalne tekme bodo na sporedu 25. in 26. aprila, povratne pa 2. in 3. maja. Zaključni turnir bo 23. in 24. maja v Berlinu.

V skupini A bodo nastopili nemški Melsungen, danski Bjerringbro-Silkeborg, poljska Gwardia Opole in portugalska Benfica Lizbona, v skupini B nemški Rhein-Neckar Löwen, španska Cuenca, francoski Nimes in danski Holstebro, v skupini D pa francoski Pauc, madžarska Tatabanya, nemški Füchse Berlin in španski Logrono.

Velenjčani bodo imeli opravka z atraktivnimi tekmeci. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Evropska rokometna zveza (EHF) je zasedbo iz Šaleške doline, ki je v drugem krogu pokala EHF izločila Metaloplastiko iz Šabca, v tretjem pa Metalurg iz Skopja, uvrstila v tretji boben. V njem so bili tudi Nimes, Füchse Berlin in Gwardia Opole.

Njeni možni tekmeci iz prvega bobna so bili Pauc, Magdeburg, Rhein-Neckar Löwen in Melsungen, iz drugega Bjerringbro-Silkeborg, Cuenca, Nantes in Tatabanya, iz četrtega pa Holstebro, Ademar Leon, Logrono in Benfica Lizbona.