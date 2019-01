Mariborčani so se okrepili z izkušenim Hrvatom, ki dobro pozna slovensko ligo

Igralska kartoteka skoraj dva metra visokega in okoli 100 kilogramov težkega Gorana Bogunovića je precej polna. Nekdanji hrvaški mladinski in članski reprezentant je v dosedanji karieri 14 let igral v tujini. Ob treh hrvaških klubih Splitu, Zagrebu in Sisku je igral v več še v osmih državah, med drugim je v sezoni 2013/14 z nemškim Flensburgom osvojil Ligo prvakov.

V zadnjih sezonah je igral v klubih na bližnjem Vzhodu. "Zadnja leta sem igral v Združenih arabskih emiratih, Izraelu in Katarju. Moram priznati, da sem se malo naveličal njihovega načina igre in njihovega načina življenja, zato sem se odločil, da se vrnem v Evropo. Zm menedžerjem sva raziskovala, kje bi lahko igral. V ospredju ni bil finančni vidik, bolj so me zanimali klubi, v katerih se dobro dela in trenira ter, da so v kakovostni ligi. Tako sva se odločila za Maribor, za katerega menim, da je pravšnja sredina zame," je dejal novinec v vijoličastem dresu, ki je sodelovanje s klubom sklenil do konca letošnje sezone.

Verjame, da lahko posežejo visoko

O slovenski ligi, ki mu ni tuja, pa je dejal: "V Sloveniji mi je bilo zelo lepo. V času, odkar sem igral v Kopru, so se nekatere zadeve zagotovo spremenile, a je liga še vedno zelo kakovostna in izenačena, morda še vedno izstopa Celje. Menim, da ima Maribor visoke možnosti, da poseže celo po drugem mestu. Pred nami je še druga polovica rednega dela in končnica, kjer je na voljo še ogromno točk. Moja želja in želja vodstva kluba je, da posežemo čim više. Gorenje ni več tako močno kot nekoč, Ribnica se je povzpela v zadnjih dveh sezonah. Vsekakor pa bo najprej potrebno premagati tudi ostala moštva, ki nam dihajo za ovratnik."

