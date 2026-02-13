Danski zvezdnik Mathias Gidsel je pričakovano postal rokometaš leta 2025, je na družbenih omrežjih zapisala Mednarodna rokometna zveza IHF. Rokometašica leta je postala Norvežanka Henny Reistad.

Sedemindvajsetletni Gidsel je bil za rokometaša leta izbran tudi v preteklih dveh letih, v karieri pa ni lovorike, ki je izjemni rokometaš nemškega kluba Füchse Berlin ne bi osvojil.

Glasovanje je v zadnjih nekaj tednih potekalo po ustaljenem sistemu, tretjino točk so prispevali navijači, tretjino trenerji, ki so svoje ekipe vodili na tekmovanjih pod okriljem IHF, ter tretjino strokovna komisija IHF.

Gidsel je slavil z veliko prednostjo, v razvrstitvi je ugnal reprezentančnega kolega, vratarja Emila Nielsena in kapetana hrvaške reprezentanca Ivana Martinovića. Postal je prvi rokometaš v zgodovini, ki je v tej razvrstitvi slavil trikrat zapored. Prvič so naziv sicer podelili leta 1988, ko je bil najboljši Veselin Vujović.

S tremi nazivi rokometaša leta se lahko pohvalita še Francoz Nikola Karabatić (2007, 2014, 2016) in Danec Mikkel Hansen (2011, 2015, 2018). Od leta 2018 so v razvrstitvi slavili le Danci.

V ženski konkurenci je bila prav tako tretjič zapovrstjo najboljša Reistad. Na drugo mesto se je uvrstila Brazilka Bruna de Paula Almeida, tretja pa je bila še ena Norvežanka, vratarka Katrine Lunde.

Pred 27-letno Reistad je trikrat zapovrstjo naziv najboljše rokometašice romal tudi v roke Romunke Cristine Neagu (2015, 2016, 2018). Najboljša je bila tudi za leto 2010, medtem ko za leto 2017 naziva niso podelili.

Najboljša mlada igralka leta 2025 je postala Nemka Viola Leuchter, najboljši mladi rokometaš pa Portugalec Francisco Costa.

