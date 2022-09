Izjemen preobrat Slovenjgradčanov, ki jim je po drami uspelo

Rokometaši Slovenj Gradca so na povratni tekmi uvodnega kroga evropskega pokala EHF po izvajanju sedemmetrovk premagali izraelsko ekipo Maccabi Rishon Lezion z 38:32 (34:30, 15:13) in se uvrstili v drugi krog. Prvo tekmo so izgubili s 27:31.

Kljub temu, da so gostili obe tekmi v svoji dvorani, so se rokometaši iz Slovenj Gradca le s težavo prebili v drugi krog pokala EHF. Na povratnem dvoboju so lovili nepričakovan zaostanek štirih golov s prve tekme in tudi z obilico sreče izvlekli podaljšek, v katerem so nato prepričljivo opravili delo.

V prvem delu so koroški rokometaši vseskozi vodili, niso pa si priigrali večjega naskoka. Trmasti gostje iz obljubljene dežele so s pridom kaznovali vsako napako in v 39. minuti celo povedli z golom Nadava Nizrija. Ko je Yermiyahu Sidi v 47. minuti razliko povišal na + 2 (22:24), je vse kazalo, da je slovenska ladja potopljena.

Slovenjgradčani so sicer spet počasi prevzeli pobudo, a minuto in 57 sekund pred koncem vodili le z 31:30. Nato sta Jaroš Bulović in Rok Cvetko še v isti minuti v razmaku 27 sekund povišala na 33:30, Bulović pa je z golom v zadnji minuti izsilil sedemmetrovk. Po izvajanju teh sta zmaga in napredovanje ostala doma.

Tekmeca drugega kroga bodo slovenski rokometaši dobili v torek, po žrebu na Dunaju.