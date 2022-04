Oslabljene Slovenke gostujejo v Črni gori

Reprezentanci sta si nasproti stali že minuli četrtek v ljubljanski dvorani Stožice. Na enem izmed štirih prizorišč letošnjega evropskega prvenstva za ženske, so bile s 33:28 boljše gostujoče rokometašice.

Slovenija bo v črnogorski prestolnici nastopila v precej bolj okrnjeni zasedbi kot na domači tekmi. Manjkala bo peterica, od tega štiri najboljše strelke četrtkovega obračuna, ki so skupaj dosegle 21 zadetkov. Na pot se niso podale Tjaša Stanko, Ana Gros, Nina Žabjek in Nataša Ljepoja, ki jim je selektor Dragan Adžić namenil nekaj dodatnega časa, da se s svojim klubom, Krimom Mercatorjem kar najbolje pripravijo na četrtfinale evropske Lige prvakinj, ki jih čaka v prvih dneh maja. Ob tem je v domovini ostala še povratnica v slovenski dres Tamara Mavsar.

"Na nas je, da popravimo napake v igri in dobre trenutke s tekme v Ljubljani razpotegnemo. Četudi bo naša zasedba oslabljena, ima potencial," je prepričan Adžić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Prva tekma je odkrila vse naše slabosti - od pripravljenosti na tekmice, pa do igre v vseh fazah tekme. Črna gora je bila v Stožicah sijajna in nam v pravem trenutku dala vse odgovore. Tako lahko do novembrskega evropskega prvenstva še marsikaj rešimo," svetle točke po četrtkovem dvoboju niza selektor Adžić in dodaja: "V Podgorico potujemo brez peterice igralk, ki so zaigrale na prvi tekmi. A tudi Severni Makedoniji smo se nedavno zoperstavili v nepopolni predstavi. Na nas je, da popravimo napake v igri in dobre trenutke s tekme v Ljubljani razpotegnemo. Četudi bo naša zasedba oslabljena, ima potencial."

Slovenija pred nedeljsko tekmo v Pokalu EHF Euro zaseda tretje mesto, kjer ima dve točki manj od Črnogork. Zmage se je že pred tem reprezentančnim tednom veselila Norveška, medtem ko Severna Makedonija še ni vpisala točk.

Danes se bodo zaključile tudi kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo novembra potekalo v Celju, Ljubljani, Skopju in Podgorici. V pokalu EHF sicer nastopajo reprezentance, ki imajo mesto na prvenstvu že zagotovljeno.