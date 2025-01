Navijaški incident, ki se je v petek zgodil na tekmi rokometnega svetovnega prvenstva med Nizozemsko in Severno Makedonijo, še vedno odmeva. Odzvala se je tudi Mednarodna rokometna zveza IHF, ki je Makedonski rokometni zvezi in hrvaškim (so)organizatorjem prvenstva naložila kazen in v primeru ponovite incidenta zagrozila s še odločnejšimi sankcijami, celo z zaprtjem tribun.

Incident na petkovi tekmi med reprezentancama Nizozemske in Severne Makedonije, ki jo je gostil Varaždin, je sprožila sodniška odločitev o dveh izključitvah na strani Severne Makedonije. Njihovi navijači se z odločitvijo sodnikov niso strinjali, svojo jezo pa so stresli nad nizozemskimi rokometaši, v katere so začeli metati vse, kar jim je prišlo pod roko. Tulipani so tako, namesto da bi slavili zmago s 37:32, morali bežati v garderobe.

Foto: Guliverimage

Incident je dvignil ogromno prahu, v soboto pa se je odzvala tudi Mednarodna rokometna zveza, ki se je odločila, da kaznuje tako Makedonsko rokometno zvezo kot hrvaške organizatorje svetovnega prvenstva. Te naj bi na zvezi opozorili že po obračunu Severne Makedonije in Madžarske, ki prav tako ni minila brez zapletov.

Če se bodo incidenti ponavljali, bo mednarodna zveza posegla po odločitvi, ki bo navijače še bolj razburila. Zveza grozi celo s popolnim zaprtjem dvorane.

Foto: Guliverimage

Izvršni odbor Mednarodne rokometne zveze (IHF) je na podlagi dejstev hrvaškemu organizacijskemu odboru naložil denarno kazen zaradi neizpolnjevanja varnostnega koncepta in ga opozoril, da bo prizorišče zaprto za gledalce, če se podobni incidenti ponovijo na katerikoli tekmi. Organizatorjem v Varaždinu so naročili, da zaprejo prostor za gledalce za klopmi ekip oziroma podporno mizo za gledalce, da povečajo prisotnost varnostnega osebja in policije v Varaždinu ter izvedejo popoln nadzor dostopa, vključno z nadzorom vseh gledalcev, torb in podobno. Makedonski rokometni zvezi sta izrečena denarna kazen zaradi neprimernega vedenja navijačev Severne Makedonije in opozorilo, da bodo prihodnje tekme reprezentance Severne Makedonije zaprte za gledalce, če se podobni incidenti ponovijo.

Severno Makedonijo danes ob 18. uri čaka tekma proti Gvineji. Z osvojitvijo vsaj točke bodo varovanci selektorja Kirila Lazarova napredovali v drugi krog prvenstva, kar pomeni, da bodo njihovi navijači v Varaždinu ostali vsaj še teden dni.

