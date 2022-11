Prost dan za Slovenke. Kdo bo še napredoval?

Danes bo na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske, ki ga gostijo Slovenija, Črna gora in Severna Makedonija, dokončno znana še šesterica ekip iz predtekmovalnih skupin C in D v Skopju in Podgorici, ki bo nadaljevala tekmovanje v drugem krogu.

V torek so predtekmovanje končale ekipe v skupinah A in B. Ob Sloveniji sta to iz skupine B v Celju še Danska in Švedska, v skupini A bodo v Ljubljani ostale Norveška, Hrvaška in Madžarska.

Slovenija bo prvo tekmo glavnega dela prvenstva odigrala v četrtek ob 18.00 uri v Stožicah proti Hrvaški.