Slovenke proti Črni gori za biti ali ne biti

Slovenska izbrana vrsta je bila na uvodnih dveh tekmah zaključnega turnirja neuspešna. V petek so bile boljše gostiteljice Danke (30:23), v nedeljo pa še branilke naslova, Francozinje (27:17). Na obeh dozdajšnjih preizkusih so klonile tudi rokometašice iz Črne gore. Predvsem je bil boleč poraz v uvodnem krogu, ko so proti Franciji vodile večji del tekme, v zadnjih desetih minutah pa nato tekmice spustile predse in klonile s 23:24. Na zadnji tekmi je bila nato prepričljivo boljša Danska (28:19).

Zadnji dvoboj Slovenk s Črnogorkami je star dobri dve leti. Izbrani vrsti vrsti sta si prav tako stali nasproti na tekmi prvega dela Eura. Na tedaj uvodni tekmi skupine so bile tekmice boljše s 36:32.

Slovenke bodo napredovale le v primeru zmage. Foto: Sportida

Do napredovanja le z zmago

Bregarjeve izbranke v drugi del tekmovanja pelje le zmaga, saj bi v primeru neodločenega izida tekmice tja napredovale po zaslugi višjega števila doseženih zadetkov v okviru skupine A. "Glavna naloga naše reprezentance bo, da dvigne raven igre v obrambi. S Črnogorkami se bo dobesedno treba stepsti. Na drugi strani nas bo zagotovo čakala tudi čvrsta obramba tekmic, zato bo treba žogo pred njihovim prekrškom podati naprej. Iskati bo treba luknje v njihovi obrambi in izkoristiti ponujene priložnosti," je pred odločilno tekmo prepričan slovenski selektor Uroš Bregar.

Slovenija je nazadnje v drugem delu evropskega prvenstva nastopila pred 16 leti na Madžarskem. Zdajšnji reprezentančni rod pod vodstvom Bregarja upa in verjame, da lahko na najpomembnejši tekmi na letošnjem zaključnem turnirju na Danskem naredi odločilen korak, čeprav se zaveda, da bo na nasprotni strani stala močna črnogorska izbrana vrsta. "Želimo si zmage in napredovanja v drugi del evropskega prvenstva. Črna gora igra dobro obrambo, v napadu pa so tekmice odlične pri strelih z razdalje in krilnih položajev. Morale se bomo boriti še bolj kot do zdaj, igrati še bolj čvrsto obrambo in v napadu uspešno izpeljati svoje akcije," je pred tekmo dejala slovenska reprezentantka Nina Žabjek.

V drugi del tekmovanja se uvrstijo po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križajo pa se skupini A in B ter C in D. V drugem delu prvenstva bodo reprezentance tako razdeljene v dve skupini po šest, v polfinale pa se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz obeh skupin. Štiri najboljše reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo, ki bo med 2. in 19. decembrom prihodnje leto v Španiji.