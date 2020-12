Prost dan za Slovenke, kdo si bo zagotovil napredovanje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca ima na evropskem prvenstvu znova prost dan. Danes bodo tako na delu reprezentance v skupinah B in D, kjer bodo za zadnje mesto, ki še vodi v napredovanje obračunale reprezentance Španije in Češke ter Nemčije in Poljske. Slovenke v torek čaka dan D proti reprezentanci Črne gore.