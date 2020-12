Slovenke tudi proti Franciji brez možnosti

Dvorana Jyske Bank Boxen, brez gledalcev, sodnici: Christidi in Papamattheou (obe Grčija).



Slovenija: Zec, Vojnović, Pandžić, Klemenčič 1, Gros 4 (1), Omoregie 1, Abina, Žabjek, Stanko 2 (1), Ljepoja, Zulić 2, Vučko, Lazović 4, Svetik 1, Čopi 2, Gomilar-Zickero.



Francija: Leynaud, Darleux, Nocandy, Coatanea 2, Valentini 1, Lassource, Zaadi Deuna 2, Kouyate 2, Niakate, Dembele Pavlović 1, Sercien Ugolin 2, Flippes 1, Edwige, Foppa 2, Nze Minko 7, Lacrabere 7 (4).



Sedemmetrovke: Slovenija 4 (2), Francija 5 (4).

Izključitve: Slovenija 10, Francija 16 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenija je doživela drugi poraz na evropskem prvenstvu na Danskem. Po petkovem porazu proti domači reprezentanci jo je danes na kolena položila še branilka naslova iz Francije. Njeno napredovanje v drugi del tekmovanja bo znano po razpletu drevišnje tekme med Dansko in Črno goro, predvsem pa po torkovi tekmi zadnjega kroga v skupini A proti Črni gori.

Slovenke so takoj občutile moč atletsko izjemno sposobnih Francozinj, ki jih v dveh mandatih že dolgih 19 let vodi sloviti in silno uspešni 62-letni Olivier Krumbholz. Že po desetih minutah igre so zaostale za štiri gole (2:6), sprememb na bolje ni bilo niti po minuti odmora slovenskega selektorja Uroša Bregarja.

Selektor Uroš Bregar ne bo zadovoljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegove varovanke so tudi v nadaljevanju imele gromozanske težave s francosko obrambo 6-0. Med 6. in 18. minuto sploh niso dosegle gola, Francozinje pa so jim medtem ušle že za sedem golov (2:9).

Bregar je hitro uvidel, da so Francozinje nepremagljive in da se ne bo ponovila senzacija iz Trierja, kjer so Slovenke pred tremi leti na svetovnem prvenstvu slavile s 24:23. Iz strateških razlogov je nekoliko spočil svoje najboljše posameznice, kot so Ana Gros, Tjaša Stanko, Elizabeth Omoregie in Barbara Lazović, njihova minutaža je bila veliko manjša kot sicer.

Slovenke se v teh okoliščinah niso mogle kosati s Francozinjami, ki so si po drugi zmagi - pred tem so premagale Črnogorke s 24:23 - že zagotovile napredovanje v drugi del tekmovanja. Vseskozi so bile korak ali dva pred Slovenkami, ki jih v nobenem trenutku niso ogrozile.