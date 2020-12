Norvežanke proti Nemkam, Nizozemke na zaostali tekmi s Srbijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dan po porazu z Dansko (30:23) imajo slovenske rokometašice na evropskem prvenstvu prost dan. Danes bodo tako na delu rokometašice v skupinah B in D, na sporedu pa bo tudi zaostala tekma skupine C med Nizozemsko in Srbijo, ki je bila v petek zaradi okužbe s koronavirusom v vrstah Srbije prestavljena za 24 ur.