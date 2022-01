Kdo v polfinale?

Danes bosta na evropskem prvenstvu v rokometu po Danski postala znana še dva polfinalista EP. Na sporedu bodo namreč srečanja zadnjega kroga drugega dela v skupini 2, kjer je še vse odprto. Na vrhu so Norveška, Švedska in Španija s po šestimi točkami, Rusija je zbrala tri, Nemčija in Poljska pa po dve točki. Današnji pari zadnjega kroga so Poljska - Španija, Nemčija - Rusija in Švedska - Norveška.