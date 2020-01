Slovenski rokometaši lovijo polfinale

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes igrala zadnjo tekmo v drugem delu evropskega prvenstva na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Za slovo od Malmöja se bo ob 18.15 pomerila z Norveško. Že ob 16.00 bo na sporedu obračun Madžarske in Portugalske.

Slovenski rokometaši so se po torkovi peti zmagi na letošnjem turnirju izborili nastop v aprilskih kvalifikacijah za poletne olimpijske igre v Tokiu, že pred današnjim obračunom z Norvežani pa tudi tekmo v Stockholmu za končno peto mesto. Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa so pred zadnjim krogom drugega dela skupine II v Malmöju na drugem mestu s šestimi točkami. Pred njimi so Norvežani z osmimi točkami, Madžari so zbrali štiri, Portugalci, Islandci in Švedi pa po dve točki.

Pred današnjimi tekmami je jasno, da Slovenijo tudi poraz proti Norveški lahko popelje do petkovih polfinalnih tekem v švedski prestolnici, v tem primeru bi morala Portugalska premagati Madžarsko oziroma z njo igrati neodločeno. Slovenija v primeru madžarske zmage nad Portugalsko nujno potrebuje vsaj točko, v primeru enakega točkovnega izkupička je v prednosti naša vzhodna soseda zaradi zmage na ponedeljkovi medsebojni tekmi z 29:28.

Iz skupine I na Dunaju so se v polfinale prebili Španci in Hrvati, tretje mesto pa so osvojili Nemci.

Skupina II:

Lestvica:



1. Norveška 4 tekme – 8 točk

2. Slovenija 4 – 6

-----------------

3. Madžarska 4 – 4

4. Islandija 4 – 2

5. Portugalska 4 – 2

6. Švedska 4 – 2

Skupina I:

Lestvica: 1. Španija 4 tekme - 8 točk

2. Hrvaška 4 – 8

-----------------------

3. Nemčija 4 - 4

4. Avstrija 4 - 2

5. Belorusija 4 - 2

6. Češka 4 - 0

