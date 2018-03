Slovenke kljub kadrovskim težavam optimistično na Islandijo

Tretja tekma kvalifikacij za EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor Uroš Bregar se je pred odhodom na Islandijo, kjer si članice želijo vpisati prvi točki v tem kvalifikacijskem ciklusu, odločil, da na pot ne pelje Edite Amon in Janje Rebolj, medtem ko je morala Nataša Ljepoja ponoči zaradi vnetja ledvic na urgenco.

V Reykjavik je tako odpotovalo 15 rokometašic slovenske izbrane vrste, ki se je doslej z Islandijo pomerila šestkrat in zabeležila pet zmag, dve od teh tudi v predkvalifikacijah za SP 2001 v glavnem mestu države z dvema nastopoma na EP in enim na SP.

"Kljub temu, da imamo mlado ekipo in nekaj poškodovanih igralk, gremo na vsako tekmo na zmago in enako bo tudi v Reykjaviku. Upam, da se bodo v obrambi stvari odvile, kot se morajo, v napadu pa, da bomo zadeli čim več lahkih zadetkov. Verjamem, da bomo na obeh tekmah proti Islandiji zmagali in da lahko še računamo na uvrstitev na evropsko prvenstvo," je ob odhodu dejal pomočnik selektorja Salvador Kranjčič.