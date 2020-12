Začel se je boj za evropsko krono, dobra novica za Slovenke

Od danes do 20. decembra bosta danska Herning in Kolding gostila najboljše ženske rokometne reprezentance na stari celini. Zadnji naslov je pred dvema letoma osvojila Francija, sedmič pa bo na evropskem prvenstvu nastopila tudi Slovenija, ki jo jutri čaka prvi obračun proti Danski.

V skupini A bodo slovenske tekmice Črna gora, Danska in Francija. V skupini B nastopajo Češka, Rusija, Španija in Švedska, v skupini C Hrvaška, Madžarska, Nizozemska in Srbija, v skupini D pa Norveška, Nemčija, Poljska in Romunija.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križata pa se skupini A in B ter C in D. Štiri najboljše reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo, ki bo med 2. in 19. decembrom prihodnje leto v Španiji.

Vesela novica za Slovenke Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo lahko v miru pripravila na petkov prvi obračun na evropskem prvenstvu na Danskem, potem ko je današnje zadnje testiranje vrnilo negativne izide na novi koronavirus, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije. Obenem so sporočili, da bo selektor Uroš Bregar šestnajsterico igralk za petkov obračun proti Danski (20.30) sporočil v petek zjutraj.

Na dosedanjih zaključnih turnirjih so prevladovale Norvežanke, ki so sedemkrat osvojile prvo mesto. Norvežanke so bile najboljše na Nizozemskem leta 1998, na Madžarskem leta 2004, na Švedskem leta 2006, v Makedoniji leta 2008, na Danskem in Norveškem leta 2010, na Hrvaškem in Madžarskem leta 2014 ter na Švedskem 2016. Danke so zmagale v Nemčiji 1994 ter dvakrat na Danskem 1996 in 2002, po enkrat pa Madžarke (2000), Črnogorke (2012) in Francozinje (2018).