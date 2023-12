Elizabeth Omoregie bo še najmanj dve leti igrala za Bukarešto

Slovenska rokometna reprezentantka Elizabeth Omoregie je za dve sezoni podaljšala sodelovanje z romunsko Bukarešto, je klub sporočil na spletni strani. V Grčiji rojena 26-letnica, ki ima nigerijske in bolgarske korenine, bo za Bukarešto predvidoma igrala do konca sezone 2025/26.

Trenutno poškodovana organizatorka igra to sezono za Bukarešto še ni stopila na parket. Junija je morala na operacijo zaradi poškodbe kolena.

"Vesela sem, da sem podaljšala pogodbo z Bukarešto in upam, da bomo skupaj osvajali lovorike tako v Romuniji kot v ligi prvakinj. Žal to sezono nisem mogla pomagati ekipi, ampak naredila bom vse, da se še pred koncem sezone vrnem močnejša in pomagam ekipi pri uresničitvi ciljev," je po podpisu pogodbe dejala nekdanja igralka Krima Mercatorja med letoma 2014 in 2018.

V ligi prvakinj je za Bukarešto dosegla 127 golov

K Bukarešti se je preselila pred petimi leti in pol, po pisanju spletne strani romunske zasedbe pa se je vse od takrat prikupila navijačem s pristopom in kakovostjo. V zadnjih dveh sezonah je za Bukarešto v ligi prvakinj dosegla 127 golov.

Omoregie je med letoma 2015 in 2017 zastopala Bolgarijo, od koder prihaja njena mati. Kasneje je dobila pravico nastopa za slovensko izbrano vrsto ter jo zastopala na evropskih prvenstvih leta 2020 in lani, ko je bila ena od treh gostiteljic tudi Slovenija.