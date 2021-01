Dva obraza in zlata vredni točki, a potrebno bo pokazati več #video

"Tekma je bila daleč od popolne, imeli smo veliko težav predvsem v napadu, zgrešil smo nekaj stoodstotnih strelov. Videla se je pomembnost tekme, a borili smo se od začetka do konca," je po izjemno pomembni zmagi slovenske rokometne reprezentance nad Belorusijo (29:25) na svetovnem prvenstvu v Egiptu povedal slovenski kapetan Jure Dolenec. Slovenci so v skupini H osvojili drugo mesto, v drugi del prvenstva pa bodo prenesli izjemno pomembni točki.

Ponedeljek je na svetovnem prvenstvu v rokometu prinesel še tretjo in zadnjo tekmo slovenske rokometne izbrane vrste v skupini H prvega dela prvenstva. Slovenci so po spodrsljaju z Rusijo krvavo potrebovali uspeh nad izbrano vrsto Belorusije, v izjemni želji in nervozi pa so v prvem dela prvega polčasa varovanci Ljubomirja Vranješa povsem pogoreli. Slovenski rokometaši so namreč v prvem delu zaostajali že s šestimi goli zaostanka (6:12), a so v nadaljevanju strnili svoje vrste in se z izjemno borbeno igro vrnili v igro še pred koncem prvih tridesetih minut.

Ljubomir Vranješ je z nekaj menjavami poskrbel, da je slovenska igra stekla. Levji delež k organizaciji napada je prispeval Miha Zarabec. Foto: Reuters

V drugem delu je sledil drugi obraz slovenske izbrane vrste, ki je nadzirala potek srečanja, Vranješeva četa pa do konca tekme vodstva ni več izpustila iz rok. Kljub pomanjkljivostim v igri, so Slovenci z velikim bojem odločili v svojo korist in si zagotovili boljše izhodišče v lovu na četrtfinale. Po zmagi je slovenski izbrani vrsti z ramen padlo veliko breme, a vsi se zavedajo, da bo v boju za najvišja mesta pokazati še precej več.

Lesjak as iz rokava

"Po tej zmagi mi je zelo odleglo, ne le meni, ampak celotni ekipi. Za nami je res neverjetna tekma, prvih petnajst minut smo bili prestrašeni, nič nam ni šlo od rok. Hoteli smo preveč tako v obrambi kot v napadu. Z nekaj menjavami smo našli ritem v igri. Fantje so se borili vseh 60 minuti in pokazali pravi karakter, za to jim čestitam," je po tekmi misli strnil selektor Vranješ, ki je pred tekmo v slovenski reprezentanci opravil menjavo in namesto Miljana Vujovića kot drugega vratarja v ekipo uvrstil Urbana Lesjaka, ki je v Egipt dopotoval šele v noči na soboto.

Lesjak po zmagi:

Vranješeva poteza z menjavo se je izkazala za zadetek v polno, saj je Lesjak s šestimi izjemno pomembnimi obrambami Beloruse spravljal v obup, svojim soigralcem pa dal še več zagona. "Vsi smo veseli, da smo po težkem porazu z Rusijo stopili skupaj in da smo imeli predvsem v drugem polčasu pod nadzorom odlično ekipo Belorusije. Pokazali smo našo željo in borbenost. V drugem polčasu smo uživali v igri. Iskreno sploh nisem razmišljal o tem, da do danes praktično nisem bil v pogonu. To nima prav nobene zveze, ko se tekma enkrat začne. V Kairo odhajamo polni optimizma," je po tekmi dejal slovenski as iz rokava.

Jure Dolenec je bil vesel odziva po tekmi z Rusijo. Foto: Reuters

"Tekma je bila daleč od popolne, imeli smo veliko težav predvsem v napadu, zgrešil smo nekaj stoodstotnih strelov. Videla se je pomembnost tekme, a borili smo se od začetka do konca, dvignile so nas tudi obrambe Urbana Lesjaka. Držali smo skupaj in zadnjih deset minut prvega polčasa le ujeli priključek. V drugem polčasu smo bolj kot ne kontrolirali rezultat. Zavoljo pomembnosti tekme nismo igrali sproščeno in tako kot znamo, a najbolj pomembno je, da smo zmagali," pa je po srečanju z Belorusijo vidno bolj sproščen dejal slovenski kapetan Jure Dolenec, ki je bil s sedmimi zadetki drugi strelec Slovenije.

"Vesel sem, da smo se tako odzvali po tistem težkem porazu, da smo pokazali, da smo še vedno Slovenija, ki se bori. Če pa je govora o kvaliteti rokometne igre, pa bomo morali pokazati še veliko več. Mislim, da smo tega sposobni. Danes je bilo predvsem važno to, da smo zmagali, zdaj pa gremo naprej v Kairo. Svoj spodrsljaj smo že naredili, zdaj pa bo potrebno zmagovati," je prepričan levoroki ostrostrelec, ki ga nova tekma s soigralci čaka v sredo v Kairu, točen urnik pa bo znan v večernih urah.

V drugi del tekmovanja so tako iz skupine H napredovale Rusija, Slovenija in Belorusija. Slovenija se bo v drugem delu tekmovanja pomerila z Egiptom, Švedsko in Severno Makedonijo. Švedska je v drugi del tekmovanja prenesla štiri točke, Rusija tri, Slovenija in Egipt po dve, Belorusija eno, Severna Makedonije pa nobene. V četrtfinale se bosta uvrstili dve najboljši reprezentanci iz skupine IV.

Slovenija : Belorusija 29:25 (15:15)



Dvorana Borg Al Arab, brez gledalcev, sodnika: Raluy in Saabroso (oba Španija).



Slovenija: Ferlin, Lesjak, Skube 2, Blagotinšek 2, Henigman, Janc 8, Dolenec 7, Cingesar 1, Cehte, Gajić, Gaber 3, Zarabec 2, Ovniček, Bombač 2, Mačkovšek 2, Suholežnik.



Belorusija: Kišov, Maroz, Kuleš 4, Kulak 2, Rudz, Astrašapkin 4, Krivenka, Jurinok 2, Selvasjuk, Padšvivalav, Karalek 7, Vailupav 3, Samojla, Bohan, Gajdučenko 3, Aliohin.



Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Belorusija 1 (0).



Izključitve: Slovenija 10, Belorusija 10 minut.

Rdeči karton: /.

