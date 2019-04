Slovenci so v deželo tulipanov odpotovali oslabljeni. Izmed dvajseterice, ki se je zbrala v Zrečah, na Nizozemsko niso odpotovali tretji vratar Rok Zaponšek, Mario Šoštarič, Rok Ovniček, ki še okreva po manjši poškodbi gležnja, ter Vid Kavtičnik, ki je zbolel.

Varovanci Veselina Vujovića so tekmo slabo odprli, šepala je predvsem igra v obrambi, tako da so gostitelji po vodstvu s 4:3 ušli, tudi na +5 (8:3, 11:6). Slovenci do v drugem delu polčasa z delnim izidom 5:0 izenačili in se na odmor odpravili z zadetkom zaostanka.

Tudi začetek drugega polčasa je pripadel domačinom, ki so hitro ušli na štiri zadetke prednosti (19:15), Slovenci so jih pozneje spet ujeli in napovedali napeto končnico. Nizozemci so na nekaj minut pred koncem vodili s 26:24, a je gostom uspel preobrat. Tik ob koncu so prišli do sploh prvega vodstva (27:26), ki ga, tudi po zaslugi Deana Bombača, niso več izpustili iz rok. Zmagoviti zadetek je dosegel Blaž Janc.

Slovenska izbrana vrsta je po treh odigranih tekmah s šestimi točkami na vrhu lestvice skupine 4.

Kaj so povedali po tekmi?



Veselin Vujović nad videnim ni mogel biti zadovoljen. Foto: Gulliver/Getty Images

Veselin Vujović, selektor Slovenije: "Po tekmi sem se domačemu selektorju opravičil za našo zmago. Nizozemci so bili boljši od nas in prikazali lepši rokomet. Do zmage smo prišli z zvrhano mero sreče, po golu Janca in našem edinem vodstvu na tekmi. Zelo redke so tovrstne poti do zmage, a se dogajajo. Upam, da se bodo moji izbranci iz tekme v Almereju kaj naučili. V današnjem rokometu ne smeš nikogar podcenjevati, trenutno smo zelo povprečna reprezentanca, ki je imela ogromno sreče na današnji tekmi."

* Blaž Janc, reprezentant Slovenije: "Na rokometnem prizorišču ni več lahkih tekem, na nobeni od njih ne moreš biti več prepričan o zmagi. Nizozemci so nas uvodoma povsem nadigrali, njihova igra je bila domiselna in polna idej. Čestitke za to, po drugi strani pa čestitke tudi nam, ki smo se v končnici tekme izvili iz nerodnega položaja in dosegli zmago po prvem in edinem vodstvu na tekmi. Tudi to je kakovost vrhunskih ekip."

* Urh Kastelic, reprezentant Slovenije: "Zelo napeta tekma je za nami. Vedeli smo, da so Nizozemci zelo nevarni, kar so tudi dokazali. V naši igri se je poznala utrujenost igralcev po hudih preizkušnjah na klubskem prizorišču, prepričan sem, da se bomo že v nedeljo v Celju prikazali v veliko lepši luči."

* Dean Bombač, reprezentant Slovenije: "Čestitke soigralcem za zmago. V Almere smo prišli po dve točki in jih tudi osvojili. Igrali smo slabo, izjemi sta Janc in Kastelic. Morda si niti nismo zaslužili zmage, a smo jo vendarle dosegli zaradi nekoliko bolj zbrane igre v končnici dvoboja."

Vir: STA