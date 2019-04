V živo: oslabljeni Slovenci zaostajajo na Nizozemskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca na Nizozemskem pravkar igra prvo tekmo drugega sklopa kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji 2020. Slovenska zasedba je na prvih dveh tekmah osvojila vse štiri točke na obračunih proti Latviji in Estoniji. V nedeljo se bo leta Veselina Vujovića z Nizozemsko, na papirju najzahtevnejšo tekmico v skupini 4, pomerila še doma.

Slovenska izbrana vrsta je po dveh odigranih tekmah s štirimi točkami na vrhu lestvice skupine 4 pred Nizozemsko in Latvijo, ki sta zbrali po dve točki, ter Estonijo, ki je še brez točk.

Slovenci so v deželo tulipanov odpotovali oslabljeni. Izmed dvajseterice, ki se je zbrala v Zrečah, na Nizozemsko niso odpotovali tretji vratar Rok Zaponšek, Mario Šoštarič, Rok Ovniček, ki še okreva po manjši poškodbi gležnja, ter Vid Kavtičnik, ki je zbolel.

V nedeljo v Celju

Slovenijo v nedeljo v Celju čaka še obračun z Nizozemsko, junija pa jo čaka še gostovanje v Latviji in domača tekma z Estonijo.

V kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu nastopa 32 reprezentanc, ki so razdeljene v osem skupin po štiri. Na glavni turnir se uvrstijo najboljši dve reprezentanci vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe, na evropsko prvenstvo pa so že uvrščene gostiteljice prvenstva (Avstrija, Švedska, Norveška) in Španija, ki si je nastop prislužila z osvojitvijo zadnjega evropskega naslova. Leta 2020 bo na evropskem prvenstvu prvič namesto 16 nastopilo 24 reprezentanc.

Seznam rokometašev za prvo tekmo z Nizozemsko:



Vratarja: Urban Lesjak, Urh Kastelic,

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Matic Suholežnik, Vid Poteko,

Levi krili: Matic Verdinek, Tilen Kodrin,

Levi zunanji: Nik Henigman, Aleksander Špende, Borut Mačkovšek,

Srednja zunanja: Miha Zarabec, Dean Bombač,

Desna zunanja: Jure Dolenec, Nejc Cehte,

Desni krili: Gašper Marguč, Blaž Janc.

Skupina 4 Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

19.30 Nizozemska - Slovenija Nedelja, 14. april, Celje:

17.00 Slovenija - Nizozemska 12. ali 13. junij:

Latvija - Slovenija



15. ali 16. junij:

Slovenija - Estonija



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3.

Lestvica:



1. Slovenija 2 tekmi - 4 točke

2. Nizozemska 2 - 2

3. Latvija 2 - 2

4. Estonija 2 - 0

