Velenjčanke v Novem mestu, Litija v Ajdovščini

Danes bosta v 1. ženski rokometni ligi odigrana obračuna v Novem mestu in Ajdovščini. Ostali obračuni 13. kroga modre skupine in 11. kroga zelene skupine 1. ženske rokometne lige so prestavljeni.