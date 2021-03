Dobili priložnost, ki jo dočakaš le enkrat v življenju

Potem ko so se pri Evropski rokometni zvezi odločili, da bodo po novem v izločilne boje napredovale vse ekipe iz skupinskega dela lige prvakinj je pred Krimovkami zahteven preizkus. Pri EHF so se za ta korak odločili, ker ne bi mogli pravočasno izvesti vseh neodigranih ali prestavljenih tekem. Po novem pravilu so tako v izločilne boje napredovale vse ekipe iz obeh skupin lige prvakinj, izločilni boji bodo potekali po sistemu 1–8, 2–7, 3–6 in 4–5 z ekipami iz druge skupine.

Zahteven ruski tekmec

Krimovke se bodo v tekmo podale sproščeno. Foto: Grega Valančič/Sportida Krimovke se bodo tako v osmini finala zoperstavile zvezdniški zasedbi ruskega CSKA, ki je v skupini B zasedla drugo mesto. Rokometašice ruskega kluba, ki je sicer nastal šele leta 2019, prihodnje leto pa ga bo okrepila tudi slovenska kapetanka Ana Gros, so v skupinskem delu izgubile le dvakrat, premoč so priznale le aktualnim prvakinjam stare celine, ekipi madžarskega Györa. Na drugi strani so slovenske prvakinje na štirinajstih tekmah zmagale dvakrat, trikrat so vknjižile točko. Na do zdaj najpomembnejšo tekmo sezone se je ljubljanska ekipa pripravljala v Podgorici.

"Zadovoljen sem s pripravami in treningi, ki smo jih opravili v Podgorici z Budućnostjo. Sicer priprave potekajo z majhnimi težavami, a verjamem, da bodo vsa dekleta do sobote nared. Polovica ruskih reprezentantk igra za CSKA, gre za fantastično zasedbo z zelo ambicioznim predsednikom. Ne smemo se ustrašiti, igrati moramo sproščeno," je pred tekmo prepričan trener Krima Uroš Bregar.

Rostov že padel, je čas še za CSKA?

Krimovke so letos dokazale, da jim tekme z ruskimi nasprotniki ležijo. Proti Rostov-Donu so na dveh tekmah osvojile tri točke, zanimivo pa je tudi dejstvo, da CSKA v ruskem prvenstvu letos Rostova še ni ugnal. "Neke pozitivne točke so zagotovo na naši strani, a gre za izjemno zasedbo. V tekmo ne bomo šli z belo zastavo, dobro se bomo pripravili, dekleta morajo pokazati svoj maksimum. Vsi vemo, kaj ti dve tekmi prinašata. Nestrpno že pričakujemo to tekmo, bila bi velika senzacija, če bi CSKA izpadel," je dejal Bregar.

Jovana Risović v tej sezoni kaže odlične prestave. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rokometašice CSKA so v skupinskem delu po štirinajstih odigranih tekmah imele drugi najboljši napad v ligi, povprečno so dosegale 28,9 zadetka na tekmo, ter gol razliko +54. Ljubljančanke so s tekmo manj v povprečju na dvoboj zbrale po 24,2 zadetka. "Ne čutimo velikega pritiska. Izkušnje trenutno niso na naši strani, a verjamem, da lahko s sproščeno igro in znanjem rezultat obrnemo sebi v prid. Takšne priložnosti se pojavijo enkrat v življenju oziroma v športni karieri. Čakata nas dve veliki tekmi, pomembno je, da ju odigramo pametno. Po prvem obračunu še ne bo konec. Ne bomo se predale, hočemo jim nuditi čim boljši odpor, to pa bo prineslo tudi rezultat," je pred tekmo prepričana vratarka Krima Jovana Risović.

Med najboljših osem bo napredovala ekipa, ki bo boljša v seštevku dveh tekem, povratna tekma bo na sporedu prihodnjo soboto, 13. marca, v Moskvi.

