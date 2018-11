Celjani na popravnem izpitu, šteje le zmaga

Slovenski prvak je konec minulega tedna v hrvaški prestolnici klonil z 22:24 in je trenutno na sedmem mestu v skupini B, potem ko je zbral dve zmagi nad nemškim Flensburgom in ukrajinskim Motorjem iz Zaporožja ter doživel pet porazov proti francoskima PSG in Nantesu, madžarskemu Picku iz Szegeda, danskemu Skjernu in Zagrebu.

Celjani se zavzeto pripravljajo na nedeljski obračun, ki bo pravi spektakel. Pred dvorano se od 15. ure obeta pester animacijski program, na njem bo nastopil tudi glasbenik 6pack Čukur, a glavna zgodba se bo vendarle odvila v celjskem rokometnem hramu. Celjska ekipa je na dosedanjih devetnajstih tekmah v ligi prvakov sedemkrat premagala Zagreb, enkrat igrala neodločeno in doživela enajst porazov.

V Celju stavijo tudi na bučno občinstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odločale bodo malenkosti

"To moramo izkoristiti sebi v prid in doseči pozitiven rezultat," pravi Tilen Kodrin. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Odločale bodo malenkosti in zbranost v zaključku tekme. Kdor bo bolj zbran in imel v zaključku več energije, bo zmagal. Prepričan sem, da bomo to mi. Igramo pred svojo čudovito publiko in pohvalil bi sodelavce, ki se že nekaj časa trudijo, da napolnijo dvorano. Kot vse kaže, bo v nedeljo tako in to nam veliko pomeni. Doma igramo bolj sproščeno, bolj smo samozavestni v trenutkih, ko nam ne gre, nam pa naši navijači zelo pomagajo in nam dajejo energijo," pred rokometnim "el classicom" pravi trener Tomaž Ocvirk.

Za Tilna Kodrina to niso prvi dvoboji z večnim tekmecem, saj je bil del ekipe že v minulih letih. Je pa sedaj obrnjen vrstni red tekem, ko je minule sezone povratno tekmo doma vedno igral Zagreb. A ne glede na sezono so te tekme zahtevne tako iz športnega kot tudi psihološkega vidika. "Vse tekme so zahtevne. Imamo prednost domačega igrišča in imeli bomo lepo podporo s tribun. Vzdušje in naši navijači nam dajo dodatno energijo in nas ponesejo v slabih momentih. To moramo izkoristiti sebi v prid in doseči pozitiven rezultat," pred tekmo pravi krilni igralec Tilen Kodrin.

Vujović mora pokazati še več

Edini desni zunanji igralec v celjski ekipi je že nekaj časa Branko Vujović, saj je Matic Grošelj že izgubljen za to sezono, kar vedo tudi nasprotniki, ki se na mladega Črnogorca lahko lažje pripravijo. "Res je, da je tekmecem nekoliko lažje, saj jim pri pripravi ni potrebno gledati dveh igralcev. To pomeni, da moram na igrišču pokazati še več in dati vse od sebe. Pomembno je, da s tem pomagam soigralcem in ekipi, da na koncu dosežemo pozitiven rezultat. To pričakujem tudi na nedeljski tekmi, v občinstvu bomo imeli še osmega igralca in verjamem, da smo zaradi tega v določeni prednosti," pravi Vujović.

"Res je, da je tekmecem nekoliko lažje, saj jim pri pripravi ni potrebno gledati dveh igralcev," pravi Branko Vujović. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Konec tega tedna bo na veliko sceno stopila tudi velenjska ekipa. V nedeljo je pred njo prva tekma tretjega kroga v evropskem pokalu EHF, na nasprotni strani igrišča pa jim bo na Pirenejskem polotoku stal španski Granollers, ki je bil v prvem in drugem krogu prost, medtem ko je velenjska zasedba najprej izločila švedski Alingsas, nato pa še poljsko moštvo Gwardia Opole. Tekma med trenutno tretjeuvrščeno ekipo slovenskega ter četrtouvrščeno španskega prvenstva - na dosedanjih desetih tekmah je zbrala enako število točk kot drugouvrščena Bidasoa Irun in Ademar Leon - se bo v nedeljo pričela ob 19. uri.

