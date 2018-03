Celjani zanesljivi udeleženci zaključnega turnirja lige Seha

Liga Seha, 16. krog

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so si z jubilejno deseto zmago zagotovili mesto na zaključnem turnirju lige Seha. V gosteh so premagali Nexe Našice s 35:23.

Liga Seha bo prireditelja zaključnega turnirja, na katerega so uvrščeni še Vardar, Zagreb in Meškov Brest, sporočila v četrtek, 8. marca.

Gostitelji niso bili enakovreden tekmec

Gostitelji, ki sicer zasedajo osmo mesto med desetimi nastopajočimi klubi in so v petnajstih tekmah le enkrat zmagali (imajo še šest remijev), niso bili enakovreden tekmec. Celjani so hitro prišli do treh golov naskoka in te prednosti niso več izpustili iz rok. Vprašanje zmagovalca so dokončno rešili na začetku drugega dela, ko so v osmih minutah podvojili razliko petih zadetkov iz odmora (23:13).

Celjani so vpisali peto zmago v gosteh, hkrati tudi najvišjo na tujem. Z višjo razliko - 14 zadetkov - so v prejšnjem krogu premagali le Dinamo iz Pančeva.

Prvi strelec tekme je bil Borut Mačkovšek s sedmimi zadetki, po pet pa so jih za Celje Pivovarno Laško dosegli Žiga Mlakar, Gal Marguč in David Razgor.

Celjani bodo v 17. krogu gostili Vojvodino (13. 3.), redni del tekmovanja pa bo končali 18. marca pri Metalurgu.