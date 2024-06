Celjski rokometni klub je sklenil dolgoročno sodelovanje s 23-letnim ukrajinskim krožnim napadalcem Oleksandrom Onufrijenkom, ki je zvestobo celjskemu klubu obljubil vse do konca sezone 2026/27 z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto, so potrdili pri celjskem klubu.

Krožni napadalec, ki v višino meri 194 centimetrov, prihaja iz rokometne družine, saj je njegov starejši brat Sergej v preteklosti igral zelo pomembno vlogo v ukrajinski reprezentanci, Motorju iz Zaporožja, SKA Minsku in slovitem PSG.

Onufrijenko želi iti po njegovih stopinjah, zato mu prestop v RK Celje Pivovarna Laško predstavlja pomembno stopničko v karieri za nadaljnji razvoj. Rokometno pot je začel pri ZTR, se za dve leti preselil v Belorusijo k SKA Minsk ter se leta 2021 vrnil v domovino.

Zaradi vojnih razmer v Ukrajini se je v lanski sezoni preselil v Grčijo k ekipi Aeropos Edessas, kjer je bil eden najboljših posameznikov in strelcev. Je standarden ukrajinski reprezentant.

"Zelo sem vesel, da nam je s Celjem uspelo najti skupno pot. Gre za klub z bogato tradicijo, odličnimi rezultati v preteklosti, osvojili so tudi Ligo prvakov. Prepričan sem, da je to pravo okolje za moj napredek, da se lahko tu razvijem v vrhunskega igralca in z ekipo dosežem lastne ter klubske cilje. Veselim se že prvega treninga v novem okolju in novih obrazov," je za spletno stran kluba povedal Onufrijenko.

Paulo Pereira, novi trener RK Celje Pivovarna Laško, je bil zadovoljen ob prihodu novega krožnega napadalca: "Oleksandr, čeprav se mora še posvetiti fizični moči zaradi zahtev na igranju krožnega napadalca, je igralec, ki je zelo predan rokometni igri, in pravi borec. To mora biti značilnost naše ekipe v prihodnje, zato se bo vanjo idealno vklopil."

Preberite še: