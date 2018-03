Celjani so se poigrali z Vojvodino

Liga Seha, 17. krog, Celje PL : Vojvodina

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Celjski rokometaši so rutinsko opravili svojo nalogo na današnjem obračunu proti tekmecem iz Novega Sada. Po nepopolnem predzadnjem krogu so se povzpeli na drugo mesto in imajo pred tretjeuvrščenimi Zagrebčani, ki bodo v sredo gostovali v Pančevu, točko prednosti. Zadnjo tekmo bodo igrali v nedeljo, 18. marca, ko bodo gostovali pri makedonskem Metalurgu iz Skopja, medtem ko bodo Zagrebčani v soboto gostili beloruski Meškov iz Bresta, ki je danes klonil proti Velenjčanom.

Izbranci domačega trenerja Branka Tamšeta so vodili od prve do zadnje minute, njihova zmaga ni bila v nobenem trenutku ogrožena. Najbolj pomembno je, da za današnjo zmago nad "simpatičnimi" Vojvodinci, ki jih vodi nekdanji strateg Prul in Celja Pivovarne Laško ter slovenske moške reprezentance Kasim Kamenica, niso porabili preveč energije, ki jo bodo še kako potrebovali na naslednjih tekmah v končnici za prvaka v skupini od 1. do 6. mesta v ligi NLB ter pokalnem tekmovanju in sklepnem turnirju lige Seha med 13. in 15. aprilom v Skopju.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Borut Mačkovšek z devetimi in Jan Jurečič s šestimi goli.