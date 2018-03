Tesna zmaga Velenjčanov v Belorusiji

Poročilo s tekme Meškov Brest : Gorenje Velenje

Velenjčani, ki so pred dnevi v končnici državnega prvenstva prejeli bolečo zaušnico in v svoji Rdeči dvorani izgubili proti Koprčanom, so v beloruskem Brestu dosegli osmo zmago v regionalni ligi Seha in potrdili peto mesto v 10-članski ligi.

Izbranci Željka Babića so sijajno odprli tekmo in si v 13. minuti priigrali štiri gole prednosti (10:6). Gostitelji so po minuti odmora vendarle strnili svoje vrste in v 18. minuti povsem zadihali za njihov ovratnik (11:12), tri minute kasneje pa jih tudi ujeli (14:14).

V 42. minuti so si Velenjčani pridelali zaostanek petih golov (22:27). Kazalo je na rutinsko zmago gostiteljev, a s tem se niso strinjali gosti. "Ose" so v končnici tekme vendarle pokazale zobe in se jim pet minut kasneje po golu Matica Verdineka približale na gol zaostanka (27:28), v 52. minuti pa je Rok Ovniček izenačil na 29:29. V prelomnih trenutkih dvoboja je bilo zelo napeto, odločilni gol za zmago pa je dosegel Ovniček, z desetimi goli tudi najbolj učinkovit igralec dvoboja.

Velenjska ekipa bo v zadnjem krogu v nedeljo, 18. marca, gostila slovaški Tatran iz Prešova.

Meškov Brest : Gorenje Velenje 32:33 (20:17)

Dvorana Viktorija, gledalcev 900, sodnika: Načevski in Nikolov (oba Makedonija).



Meškov Brest: Pešić, Budzeika, Jaščanka 6, Škurinskij 9, Mackevič, Jurinok 1, Poteko 2, Vukić 2, Prodanović 2, Močalov, Baranau 3, Darafejev, Selviasjuk 3, Djordjić 2, Kuran, Astrashapkin 2.

Gorenje Velenje: Ferlin, Vujović, Cehte 4, Medved 2 (1), Mazej, Haseljić 1, Ovniček 10, Grebenc 4, Stojnić, Grmšek, Drobež, Potočnik 3, Golčar 2, Verdinek 2, Kleč 5, Tajnik.



Sedemmetrovke: Meškov Brest 1 (0), Gorenje Velenje 2 (1).

Izključitve: Meškov Brest 4 , Gorenje Velenje 0 minut.