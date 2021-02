Celjani proti Zagrebčanom odločno v boj za zmago

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se v velikem slogu vrnili na veliko sceno po nekoliko daljšem premoru zaradi svetovnega prvenstva v Egiptu. V četrtek so v Franciji premagali Nantes, v tem tednu pa jih čakata še dve domači tekmi v evropski ligi prvakov. V torek bodo najprej gostili tekmece iz Zagreba, v četrtek pa še iz Veszprema.

Celjski rokometaši bi se s tradicionalnimi mednarodnimi tekmeci iz Zagreba morali pomeriti že decembra, oba načrtovana dvoboja pa sta bila odpovedana zaradi okužb z novim koronavirusom v hrvaškem taboru. Na prvem medsebojnem dvoboju v zagrebški Areni so slovenski prvaki zanesljivo slavili s 30:22, vajo pa bodo skušali ponoviti tudi na domačem dvoboju, ki se bo v dvorani Zlatorog pričel ob 18.45.

Celjski trener Tomaž Ocvirk na bližnjem dvoboju ne bo mogel računati na Jana Grebenca, Filipa Ivića in Tadeja Kljuna, ki so poškodovani, pod velikim vprašajem pa je tudi nastop Gala Marguča. Slovenski prvaki načrtujejo dve točki, v tem primeru bi bili še vedno v resnih kombinacijah za šesto mesto v skupini, ki jim prinaša izločilne tekme.

Celjski strateg ima nekaj težav s poškodbami svojih varovancev. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Popolna osredotočenost

"Prvo medsebojno tekmo v Zagrebu smo odigrali na zelo visoki ravni, imeli pa smo na voljo tudi vse igralce, kar je v tej sezoni redkost. A tudi v Nantesu jih nismo imeli, pa so fantje pokazali, da zmorejo," je uvodoma dejal Ocvirk. "Naša naloga je, da se maksimalno pripravimo na tekmo in da smo nanjo in na naloge popolnoma osredotočeni. Dobro delamo, smo v napornem ritmu in narediti moramo vse, da tekmo dobimo. Zagreb bo gotovo prišel bolj svež in spočit ter z veliko željo po zmagi, a osredotočeni moramo biti nase in na svojo igro," je dodal Ocvirk.

"Na domačo tekmo z Zagrebom se pripravljamo že tretjič v tej sezoni. Tokrat imamo časa za pripravo manj, a zmaga v Nantesu nam daje dodatno samozavest. Ne gledamo preveč na lestvico, seveda pa si želimo nabrati čim več točk. Čaka nas naporen ritem tekem in zmaga proti Zagrebu bi nam veliko pomenila. Pričakujemo zelo trd boj, Zagreb ima širok kader, ki se je po premoru stabiliziral. Usmerili se bomo na našo igro, upam, da se bo iz tekme v tekmo dvigovala še na višjo raven. Za nas je pomemben prav vsak člen ekipe in homogenost nas lahko pripelje do uspehov," je dejal celjski kapetan David Razgor.

"Vsak igralec mora dati svoj delež, tako kot pred dnevi v Nantesu. Motiva nam ne manjka, dobro treniramo, sicer ni veliko časa za pripravo, a jasno je, da bomo morali še enkrat prikazati odlično obrambo, v napadu pa igrati pametno in potrpežljivo," je dodal hrvaški reprezentant v celjskem dresu Josip Šarac.

Celjska zasedba je trenutno s štirimi točkami na predzadnjem mestu v skupinskem delu tekmovanja in ima enako število točk kot šestouvrščeni Nantes. V vodstvu je Barcelona z 18 točkami, Veszprem je zbral 13, Motor Zaporožje 12, Aalborg deset, Kiel devet, zadnjeuvrščeni Zagreb pa je brez točk.

