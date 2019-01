Branko Tamše se seli v Zagreb

Nekdanji trener rokometašev Celja Pivovarne Laško Branko Tamše bo novi trener hrvaškega Zagreba, danes poročajo nekateri tuji in domači mediji. Velenjski strokovnjak je bil trener celjske ekipe do lanskega septembra, vodstvo kluba ga je odstavilo po porazu v državnem prvenstvu v Ribnici.

Celjani so pod njegovim vodstvom osvojili pet naslovov državnih in pokalnih prvakov med letoma 2014 in 2018. Tamše je pred prihodom v Celje vodil velenjske rokometaše in z njimi prav tako dvakrat slavil v državnem prvenstvu.

"Pred novim letom me je poklical Zoran Gobac in mi povedal, da si me želi za trenerja Zagreba, kar mi je bilo v veliko čast. Ljudem iz Zaporožja v Ukrajini sem dal vedeti, da so še vedno moja prva izbira, vendar odgovora nisem dobil, zato sem se odpravil v Zagreb, kjer smo se praktično vse dogovorili, pogodbo pa naj bi podpisali v ponedeljek. To je zame velik izziv, saj te ne pokliče vsak dan klub, ki spada v elito evropskega rokometa. To je tudi veliko priznanje za slovensko stroko," je za časnik Delo ponosno dejal Tamše, ki se zaveda, kako spolzka so tla v zagrebški Areni. Dodal je: "Ne ustvarjam si pritiska, če ne bo šlo, pač ne bo, če bo, pa toliko bolje. Prednost je, ker poznam veliko igralcev."

Barve hrvaškega kluba zastopata slovenska reprezentanta Urh Kastelic in Gregor Potočnik. Zagreb je trenutno na petem mestu v elitni skupini B evropske lige prvakov. Na desetih tekmah je zbral osem točk. V tej skupini vodi francoski PSG z 18 točkami, sledijo mu madžarski Pick Szeged s 15, nemški Flensburg-Handewitt z desetimi, francoski Nantes z devetimi točkami. Za Zagrebom sta ukrajinski Motor Zaporožje in Celje Pivovarna Laško s sedmimi ter danski Skjern s šestimi točkami.