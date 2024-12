Cilji krimovk pred sezono so bili visoki, prejšnji trener Dragan Adžić pa je v začetku novembra odstopil s položaja. Vodstvo Krima je mesec dni pozneje našlo njegovo zamenjavo. To je postal španski selektor Martin, ki je za delo potreboval zeleno luč španske zveze.

Presenečeni nad pozitivnim odgovorom

To sezono so Ljubljančanke v skupini A lige prvakinj na tretjem mestu. Po štirih zaporednih zmagah na uvodu sezone so sledili trije porazi proti Bukarešti, Ferencvarosu in nazadnje proti vodilnemu Metzu. Po Adžićevem odstopu je ekipo vodil pomočnik Žiga Novak, ki bo tudi Martinu pomagal pri vodenju ekipe. Kot je danes razkrila športna direktorica krimovk Deja Ivanović, so bili v klubu zelo blizu tega, da bi prav Novaku ponudili priložnost za dokazovanje, vendar so na veliko presenečenje že ob prvem stiku s Špancem prejeli njegov pozitivni odgovor. Tako bo bogate izkušnje zdaj prenašal tudi na trenerski kader.

"To je nekaj zame, zakaj me ne pokličejo"

Martin, ki je od sezone 2010/11 svoje ekipe kar desetkrat pripeljal med najboljše tri v ligi prvakinj, v osmih finalnih nastopih pa je štirikrat stopil na vrh najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, je z ljubljansko zasedbo zaradi obveznosti s špansko reprezentanco za zdaj podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja.

"Ko sem bil trener Györa, sem z družino obiskal Ljubljano in tu smo preživeli božič. Vsem nam je bilo zelo všeč. In ko sem prebral, da je Adžić odstopil z mesta trenerja pri Krimu, sem si takoj rekel, da bi bilo to nekaj zame, zakaj me ne pokličejo. Nekaj posebnega je tu, nekaj, kar me v Ljubljani privlači, vendar si še sam ne znam povsem razložiti, kaj. Ko sem prejel klic, smo se zelo hitro o vsem dogovorili, malo dlje smo čakali le na dovoljenje španske zveze," je na predstavitvi v dvorani Stožice v uvodu dejal Španec.

Kot je dodal, so ga v Ljubljani toplo sprejeli, v ponedeljek se je tudi že predstavil igralkam na treningu, tistim, ki so se po evropskem prvenstvu že vrnile z reprezentančne akcije. "Že prejšnji trener Dragan (Adžić, op. STA) je opravil dobro delo, zelo ga spoštujem kot trenerja in kot človeka. Tudi on mi veliko pomaga z nasveti ob spoznavanju ekipe. Čutim njegovo podporo in pripravljenost pomagati," se je prejšnjemu trenerju krimovk za pomoč zahvalil zdajšnji.

Do prve tekme v ligi prvakinj, ki jo bo vodil Martin, so trije tedni. Ekipo bo prvič vodil v devetem krogu lige prvakinj 11. januarja proti madžarskemu Ferencvarosu. "Časa ni veliko, vendar ga je dovolj. Imam popolno zaupanje tako v igralke kot trenerski kader. Mislim, da imamo vse sestavine za preboj na zaključni turnir final four, tudi za zmago. Cilj je zelo težek, vendar po mojem mnenju dosegljiv."

Kot je dejal, trenutno največje rezerve ekipe vidi pri obrambi. "Moramo biti močnejši, bolj čvrsti v obrambi, temu se bo treba bolj posvetiti. Tako se sprosti tudi več žog za naša hitra krila in lahko dosežemo več golov. Stanje v ekipi ni slabo, po mojem je dobro, vendar je vedno prostor za izboljšave," meni Martin, ki bo skušal poskrbeti, da bodo igralke tudi v dresu Krima nizale tako vrhunske predstave kot za svoje reprezentance.

"To je naša želja. Dejstvo pa je, da gre za vizionarja v rokometu in motivatorja, človeka, ki zna na stvari pogledati tudi z druge plati in jih nekako povezati. Ni znan le po trofejah in rezultatih, ampak tudi po tem. Zelo mi je bilo všeč tudi, da je takoj želel sodelovati s slovenskimi trenerji in tudi njim pomagati pri razvoju," je poudarila Ivanović.

